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Главная страница → Раздел: АналитикаВ 2016 году в Чикаго произошло 57-процентное увеличение числа убийств
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В 2016 году в Чикаго произошло 57-процентное увеличение числа убийств


В 2016 году в Чикаго произошло 57-процентное увеличение числа убийств
Фото: AmericaRU.com
В 2016 году в Чикаго произошло 762 убийства - в среднем по два убийства в день, что на 57 процентов больше, чем в 2015 году. Это самый большой показатель в городе за последние два десятилетия, который даже превышает общее количество убийств в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Кроме того, согласно статистическим данным, опубликованным Департаментом полиции Чикаго, в третьем по величине городе в стране число перестрелок увеличилось на 1100 инцидентов по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было зарегистрировано 485 убийств, и на тот момент это был самый большой скачок за последние 60 лет.

Сотрудники правоохранительных органов и администрация города винят в увеличении числа убийств поток незаконного оружия, и статистика преступности подтверждает их заявления: в 2015 году стражи порядка конфисковали 8300 единиц незаконного оружия, что на 20 процентов больше по сравнению с 2014 годом.
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