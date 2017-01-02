В Турции продолжаются поиски террориста, в новогоднюю ночь убившего десятки человек

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Это было одно из худших массовых убийств в стране за последнее время, в результате которого погибли 39 человек. По меньшей мере, 70 человек получили ранения. Многие из жертв преступника были иностранцами. Среди погибших были иракский студент, турецкий полицейский и два ливанских инструктора по фитнесу. По словам стражей порядка, во время нападения были убиты граждане, по меньшей мере, восьми стран.
Нападение, которое было нацелено на место, где собирается элита Стамбула, напоминает аналогичные теракты на концертный зал в Париже в 2015 году и ночной клуб в Орландо в 2016 году. В Париже и Орландо один или несколько боевиков использовали штурмовые винтовки, чтобы выстрелить в толпу. Исламское государство взяло на себя ответственность за оба инцидента. Ранее организация осуществляла нападения в стране, но нет доказательств, что она причастна и к этому случаю.
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