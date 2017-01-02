Военное командование «ДНР/ЛНР» отобрало у боевиков оружие на новогодние праздники

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Командованием Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1 и 2 АК на время проведения новогодних и рождественских праздников», - рассказали разведчики, отметив, что такие меры были предприняты для «предупреждения неправомерных действий в отношении гражданского населения» Донбасса.
Несмотря на указ, избежать потерь в праздники боевикам не удалось. Так, по данным ГУР, 31 декабря в Новоазовске один из военнослужащих 9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, применил против офицерского состава ручную гранату. В результате инцидента пострадали 6 человек, 4 из которых погибли.
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