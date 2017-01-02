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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе полицейские задержали танкиста ДНР
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На Донбассе полицейские задержали танкиста «ДНР»


На Донбассе полицейские задержали танкиста ДНР
Фото: AmericaRU.com
Украинские силовики арестовали на Донбассе ещё одного боевика «ДНР». Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузняк, передаёт агентство Укринформ.

«На Донетчине полицейские задержали боевика — танкиста. 23-летний мужчина вступил в ряды российских оккупационных войск в июне 2015 года из-за безденежья. Он пребывал в так называемой 5-й бригаде «Оплот», и дежурил на блокпосте, обустроенном боевиками на выезде из Донецка», - рассказал украинец, уточнив, что в июне прошлого года боевики «мобилизовали» парня в танковое подразделение, которое дислоцировалась недалеко от оккупированного Донецка.

«Сейчас боевик сотрудничает со следствием и рассказывает много интересных подробностей, в частности о ночных минометных и танковых обстрелах боевиками украинских позиций, городов и сел, поставках тяжелого вооружения из России, кадровых российских офицерах, составляющих костяк российских оккупационных войск», - уточнил Мотузняк.
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