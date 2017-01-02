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В Конгрессе США планируют ввести более мощный пакет санкций против России


В Конгрессе США планируют ввести более мощный пакет санкций против России
Фото: AmericaRU.com
Американские законодатели считают малоэффективными санкции, введённые Бараком Обамой против России из-за вмешательства её хакеров в выборы президента США. Такое заявление сделал американский сенатор Линдси Грем в интервью «Радио Свобода».

«В следующем году мы собираемся представить новые санкции - кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, - которые ударили бы по энергетическому и банковском секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться - это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 года Конгресс при поддержке обеих партий попытается принять новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики», - заявил американец.

Он выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп введёт в действие новые санкции против Кремля.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввел санкции против РФ из-за кибератак российских хакеров на американские сервера, связанные с выборами президента. Под санкции попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.
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