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Главная страница → Раздел: В миреВ России появился новый вид уголовного наказания
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В России появился новый вид уголовного наказания


В России появился новый вид уголовного наказания
Фото: AmericaRU.com
1 января 2017 года в РФ вступил в силу закон о новом виде уголовного наказания – принудительных работах с отбыванием в исправительных центрах. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Новый вид уголовного наказания – альтернатива лишению свободы. После приговора осуждённый будет вынужден самостоятельно ехать в исправительный центр и работать там по трудовому договору. Ему будет запрещено покидать территорию центра без разрешения администрации, самостоятельно выбирать себе работу, употреблять алкоголь, играть в карты, а также наносить себе татуировки. Вместе с тем, осуждённому будет позволено пользоваться мобильным телефоном, интернетом, медицинской помощью. Предусмотрено также право на отпуск: 18 свободных дней после 6 месяцев роботы.

«Принудительные работы и нахождение в исправительных центрах можно сравнить с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях», - объяснил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Владимир Максименко.
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