В России начал действовать «налог на Google»

Фото: AmericaRU.com
Российские власти с помощью нового НДС планируют увеличить поступления в бюджет. По оценкам экспертов, налог будет приносить России ежегодно около 10 миллиардов рублей. Согласно официальной версии, главная цель ввода НДС – это «выровнять условия для российских и иностранных интернет-компаний».
Однако не всё так просто. Дело в том, что введение нового налога также негативно повлияет и на россиян. Так, те российские компании, которые реализуют свой контент через иностранные маркетплейсы (например, Apple iTunes или AppStore, Google Play, Steam и прочие) будут вынуждены платить налог дважды. Кроме того, нововведение ударит и по кошелькам граждан РФ. О росте цен на территории РФ уже официально объявили представители Google и японского разработчика игр и игровых консолей Nintendo.
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