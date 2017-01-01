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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВ возрасте 106 лет умер художник Тайрус Вонг, создавший Бэмби
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В возрасте 106 лет умер художник Тайрус Вонг, создавший «Бэмби»


В возрасте 106 лет умер художник Тайрус Вонг, создавший Бэмби
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Американец азиатского происхождения, известный мультипликатор Тайрус Вонг (Tyrus Wong) скончался в возрасте 106 лет. Прежде всего, он известен как создатель фильма «Бэмби» студии Уолта Диснея.

Китайский эмигрант прославился тем, что использовал для ландшафтов в мультфильме об олененке стилистику картин времен династии Сун. «Бэмби», вышедший еще в 1942 году, до сих пор остается одним из лучших американских анимационных фильмов.

Тайрус Вонг пережил бедность, дискриминацию и хроническое отсутствие признания не только как мультипликатора, но и как художника в целом. Лишь в конце 90-х Америка оценила его вклад в искусство. Вонг был также гравером, каллиграфом, иллюстратором, самым известным американо-азиатским художником XX века.

Вонг Ген Йео родился 25 октября 1910 года в небольшой деревне в провинции Гуандун, Китай. Любовь к рисованию у него проявилась еще в раннем детстве. В 1920 году вместе с отцом он приехал в Америку в поисках лучшей жизни. Его мать и сестра остались в Китае, он больше никогда их не видел. В первые годы работал разнорабочим и служителем прачечной. С отцом они жили под чужими именами, чтобы обойти закон.
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