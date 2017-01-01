iPhone можно заблокировать всего одной смской

1 января 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Разработчики нашли новый баг, из-за которого iPhone может быть заблокирован при помощи одного лишь текстового сообщения. Всего одна смска может заразить телефон и «убить» приложение для обмена сообщениями навсегда.Несколько человек получили подобную смску, и их приложение iMessage перестало работать, при этом оно не может быть восстановлено. Жертва получает вредоносную ссылку через это приложение. После нажатия на ссылку программа получает код перегрузки, который блокирует его на неопределенное время.Вредоносный ссылка доставляется через файл визитной карточки, которая позволяет создавать и обмениваться контактной информацией. Размер обычного файла визитной карточки составляет около 300 строк кода. Вредоносная ссылка составляет 14 тысяч строк кода. При этом iMessage не может «переварить» этот огромный файл. Приложение зависает, и даже перезагрузка телефона не помогает устранить проблему.Каждый раз, когда человек пытается открыть приложение, появляется пустой экран. Хакер Vincedes3¸обнаруживший эту ошибку, нашел решение. Для того, чтобы исправить проблему, нужно перейти по созданной им ссылке в браузер Safari. Это запустит процесс фиксации аварии и вернет iMessage в рабочее состояние.