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Facebook слишком много знает о наших привычках вне сети


Facebook слишком много знает о наших привычках вне сети
Фото: AmericaRU.com
Социальная сеть Facebook постоянно приобретает пользовательские данные от сторонних источников, чтобы лучше понимать привычки людей вне сети. В частности, соцмедиа покупает информацию юзеров о доходах, покупательские привычки и прочие данные для лучшего применения релевантной рекламы.

Таким образом, Facebook знает о 2 миллиардах пользователей намного больше, чем те догадываются. Это позволяет социальной сети делать рекламу более целенаправленной. Сбором данных занимаются независимые компании, которые изучают поведение людей в оффлайн-режиме. Это помогает Facebook определить, какие рекламные категории являются наиболее актуальными для конкретного человека.

Согласно новому отчету ProPublica, Facebook отслеживает примерно 29000 демографических показателей, и около 98% из них основаны на активности пользователей на Facebook. Остальную информацию предоставляют Experian, Acxiom и другие сторонние компании.
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