Университет предлагает список слов, которые нужно запретить

1 января 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Университет Лейк Супериор в канун Нового года выпустил 42-й ежегодный список слов английского языка, которые должны быть запрещены из-за устаревшего значения или несоответствия современному пониманию.В списке предлагаемых к запрещению слов оказался «фокусироваться» (focus)из-за слишком широкого понимания использования. По причине устаревания университет предлагает отказаться от фразы «You, Sir», поскольку поединки давно отманили. По этой же причине предлагают забыть о «Bête Noire» («неприятность») и о «Town Hall Meeting» («Городском зале собраний»). Другие слова фразы, которые могут быть запрещены: Post-Truth, Guesstimate, Historic, Manicured, Echo Chamber, Ghost и другие.Университет Лейк Супериор находится в Мичигане. В нем учится всего около 2 тысяч студентов.