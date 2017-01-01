Университет предлагает список слов, которые нужно запретить

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В списке предлагаемых к запрещению слов оказался «фокусироваться» (focus)из-за слишком широкого понимания использования. По причине устаревания университет предлагает отказаться от фразы «You, Sir», поскольку поединки давно отманили. По этой же причине предлагают забыть о «Bête Noire» («неприятность») и о «Town Hall Meeting» («Городском зале собраний»). Другие слова фразы, которые могут быть запрещены: Post-Truth, Guesstimate, Historic, Manicured, Echo Chamber, Ghost и другие.
Университет Лейк Супериор находится в Мичигане. В нем учится всего около 2 тысяч студентов.
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