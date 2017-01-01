Миллион американцев встретили Новый год на Таймс-сквер

1 января 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Около 1 миллиона человек приняли участие в праздновании Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке.Шестидесятисекундный обратный отчет до начала 2017 году в этот раз начал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун (Ban Ki-moon). Он нажал кнопку Waterford Crystal вместе с мэром Нью-Йорка Биллом де Бласио. В момент наступления Нового года огромный светящийся шар опустился по шпилю вниз. Когда часы пробили полночь, участники праздника начали обниматься, радостно кричать и весело поздравлять друг друга.В этот день полиция работала в усиленном режиме – праздник охранялся 7 тысячами полицейских. Часть улиц Манхэттена была перекрыта грузовиками с песком.