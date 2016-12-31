Генеральный директор Twitter заявил о необходимости редактирования твитов

31 декабря 2016 года, 16:42

Фото: AmericaRU.com

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Джек Дорси (Jack Dorsey), основатель и генеральный директор Twitter, заявил, что его компания думает над внедрением новой функции. Он признал, что редактирование твитов определенно необходимо.В четверг Дорси попросил пользователей социальной сети высказать свои предложения относительно тех изменений, которые они хотели бы видеть в 2017 году. Пользователи откликнулись с такими идеями, как введение панели закладок, повышение безопасности, а также разработки кнопки редактирования и другими. "Стоит сделать возможность редактирования записи в течение 5 минут после написания, или в любое время?"- спросил Дорси. Он также признался, что компания давно думала о подобном нововведении.Однако новая функция лишила бы пользователей возможности посмеяться над избранным президентом Дональдом Трампом, который в одном из своих твитов допустил ошибку в слове «беспрецедентный». Кроме того, редактирование записей поможет пользователям вовремя исправить твит, который мог бы кого-то обидеть.