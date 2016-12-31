Генеральный директор Twitter заявил о необходимости редактирования твитов

Фото: AmericaRU.com
В четверг Дорси попросил пользователей социальной сети высказать свои предложения относительно тех изменений, которые они хотели бы видеть в 2017 году. Пользователи откликнулись с такими идеями, как введение панели закладок, повышение безопасности, а также разработки кнопки редактирования и другими. "Стоит сделать возможность редактирования записи в течение 5 минут после написания, или в любое время?"- спросил Дорси. Он также признался, что компания давно думала о подобном нововведении.
Однако новая функция лишила бы пользователей возможности посмеяться над избранным президентом Дональдом Трампом, который в одном из своих твитов допустил ошибку в слове «беспрецедентный». Кроме того, редактирование записей поможет пользователям вовремя исправить твит, который мог бы кого-то обидеть.
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