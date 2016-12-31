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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили связь между марихуаной и шизофренией
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Ученые обнаружили связь между марихуаной и шизофренией


Ученые обнаружили связь между марихуаной и шизофренией
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, опубликованное в журнале «Psychological Medicine», показало, что существует связь между шизофренией и употреблением марихуаны.

Ученые Школы экспериментальной психологии при Бристольском университете обнаружили, что не только люди, страдающие шизофренией, склонны к употреблению наркотика, но и сама марихуана может увеличивать риск развития симптомов психического расстройства. Исследования показали, что употребление марихуаны чаще встречается у людей, страдающих психозом, чем среди населения в целом, и что оно может также увеличить риск развития психотических симптомов.

Употребление наркотика было связано с симптомами психоза, такими как паранойя и бредовые мысли, у 40 процентов исследования. Ранее ученые предупреждали, что молодые люди, которые курят марихуану, подвергают себя риску возникновения психических расстройств. Люди, страдающие шизофренией, по всей видимости, имеют более высокий шанс испытать приступ психоза.
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