Ученые обнаружили связь между марихуаной и шизофренией

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Ученые Школы экспериментальной психологии при Бристольском университете обнаружили, что не только люди, страдающие шизофренией, склонны к употреблению наркотика, но и сама марихуана может увеличивать риск развития симптомов психического расстройства. Исследования показали, что употребление марихуаны чаще встречается у людей, страдающих психозом, чем среди населения в целом, и что оно может также увеличить риск развития психотических симптомов.
Употребление наркотика было связано с симптомами психоза, такими как паранойя и бредовые мысли, у 40 процентов исследования. Ранее ученые предупреждали, что молодые люди, которые курят марихуану, подвергают себя риску возникновения психических расстройств. Люди, страдающие шизофренией, по всей видимости, имеют более высокий шанс испытать приступ психоза.
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