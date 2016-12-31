В зоопарке Филадельфии усыпили самую старую львицу в США

31 декабря 2016 года, 15:41

Фото: AmericaRU.com

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В зоопарке Филадельфии львица Зенда из породы африканских львов, которая считалась самой старой в Соединенных Штатах, в четверг была подвергнута эвтаназии.25-летняя львица страдала от снижения активности, а также сотрудники зоопарка отметили изменения в ее поведении. В дикой природе львы живут от 15 до 18 лет, а в неволе они могут прожить от 25 до 30 лет. "Она была замечательной. Посетителям и сотрудникам будет очень ее не хватать", - сказал доктор Энди Бейкер (Andy Baker).Зенда родилась в зоопарке Йоханнесбурга в Южной Африке в июле 1991 году, а затем переехала в Филадельфию в 1993 году, где она стала любимицей. По словам Кея Буффамонте, который ухаживал за львицей в течение 24 лет, она была спокойным животным. Международный союз охраны природы и природных ресурсов классифицирует африканского льва в качестве «уязвимого» к вымиранию вида, который находится под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и конфликта между людьми. В зоопарке Филадельфии также живет самый старый полярный медведь, которому исполнилось 36 лет.