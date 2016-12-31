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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЭмма Уотсон спела для предстоящего фильма Красавица и чудовище
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Эмма Уотсон спела для предстоящего фильма "Красавица и чудовище"


Эмма Уотсон спела для предстоящего фильма Красавица и чудовище
Фото: AmericaRU.com
До премьеры фильма "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон (Emma Watson) в главной роли осталось совсем немного, но актриса не устает приятно удивлять поклонников, открывая свои таланты.

Недавно в Интернете появился расширенный трейлер фильма, и просмотрев его, можно убедиться, что "Красавица и чудовище" будет более впечатляющим, чем мы могли себе представить. Также компания Disney опубликовала на своей в Твиттере кусочек песни «Something There», которую исполнила Уотсон. Аудио длится всего 33 секунды, но во время прослушивания не остается сомнений, что звезда «Гарри Поттера» умеет не только играть в кино.

Пользователи социальных сетей не перестают восхищаться пением актрисы, и утверждают, что она как никто другой подходит на роль Белль. Премьера фильма назначена на 17 марта 2017 года. В основу его сюжета легла оригинальная версия сказки.
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