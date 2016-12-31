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Пожарные в течение 8 часов спасали застрявших на аттракционе посетителей парка


Пожарные в течение 8 часов спасали застрявших на аттракционе посетителей парка
Фото: AmericaRU.com
В парке развлечений Ноттс Берри Фарм, штат Калифорния, пожарные в течение почти 8 часов спасали более 20 человек, застрявших в кабине сломавшегося аттракциона на высоте 40 метров.

Аттракцион под названием Sky Cabin, на котором произошел инцидент, представляет собой высокую башню с вращающейся смотровой площадкой. Кабина может подниматься максимально на высоту 55 метров, но на высоте 40 метров оператор остановил аттракцион из-за проблем с механизмом спуска.

Сотрудники пожарной охраны прибыли в парк около 5 часов вечера, а в половину восьмого они спасли первого человека. К 2 часам ночи были спасены все, кто находился в кабине. "После безуспешных попыток починить механизм мы вызвали пожарных. Как всегда, безопасность посетителей и сотрудников является нашим приоритетом", - говорится в заявлении парка. Что послужило причиной поломки, пока не известно. В кабине находились в основном взрослые, но были и дети, в том числе 8 лет. В результате инцидента никто не пострадал.
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