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Главная страница → Раздел: В миреВ результате взрывов в Багдаде погибли, по меньшей мере, 28 человек
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В результате взрывов в Багдаде погибли, по меньшей мере, 28 человек


В результате взрывов в Багдаде погибли, по меньшей мере, 28 человек
Фото: AmericaRU.com
В субботу на рынке в центре Багдада прогремели несколько взрывов, в результате чего погибли, по меньшей мере, 28 человек. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что еще 54 человека получили ранения.

Нападение произошло рано утром на оживленном рынке, где продаются запчасти для автомобилей, продукты питания, одежда и другое. В заявлении полиции говорится, что бомб было несколько. В первом случае террорист-смертник взорвал устройство в толпе, а во втором взорвалась заложенная бомба. По мнению стражей порядка, инцидент устроило несколько террористов.

До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы, однако полиция полагает, что это, вероятно, Исламское государство, чьи боевики за последние месяцы устраивают почти ежедневные нападения в столице.
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