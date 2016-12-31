В результате взрывов в Багдаде погибли, по меньшей мере, 28 человек

Фото: AmericaRU.com
Нападение произошло рано утром на оживленном рынке, где продаются запчасти для автомобилей, продукты питания, одежда и другое. В заявлении полиции говорится, что бомб было несколько. В первом случае террорист-смертник взорвал устройство в толпе, а во втором взорвалась заложенная бомба. По мнению стражей порядка, инцидент устроило несколько террористов.
До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы, однако полиция полагает, что это, вероятно, Исламское государство, чьи боевики за последние месяцы устраивают почти ежедневные нападения в столице.
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