Honda отозвала более 633 тысяч минивэнов Odyssey из-за дефекта заднего сиденья

31 декабря 2016 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Honda Motor Co. отозвала в Соединенных Штатах 633753 минивэнов Odyssey из-за дефекта заднего сиденья, в результате которого второй ряд сидений может неожиданно двигаться.Отзыв включает модели, проданные с 2011 по 2016 год. Минивэны выпускались в период с 1 августа 2010 года до 1 октября 2015 года. В транспортных средствах есть рычаг, который дает боковым креслам второго ряда возможность подняться, чтобы освободить проход на третий ряд сидений. Honda говорит, что в некоторых автомобилях рычаг может оставаться в разблокированном положении, что позволяет сиденьям неожиданно двигаться.К счастью, несчастных случаев, связанных с этим дефектом не было. Honda уведомит владельцев автомобилей об отзыве в следующем месяце. Ремонт рычагов будет проводиться бесплатно.