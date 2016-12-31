Дефицит железа связан с потерей слуха

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Ученые обнаружили, что взрослые с анемией, вызванной недостаточностью железа, имели более чем в два раза больше шансов развития определенного типа потери слуха, комбинированной потери слуха. Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery».
Специалисты медицинского колледжа при Университете Пенсильвании проанализировали данные более 300 тысяч взрослых в возрасте от 21 года до 90 лет. Типы снижения слуха делятся на 3 категории: кондуктивная (вызывается болезнями или расстройствами, которые ограничивают передачу звука от наружного или среднего уха к внутреннему уху), сенсоневральная (возникает при повреждении внутреннего уха или нервных путей) и комбинированная (предполагает сочетание обоих видов нарушения слуха). Ученые выявили, что участники с железодефицитной анемией имели в 2,4 раза больше шансов развития комбинированного типа и в 1,8 раза больше шансов развития сенсоневрального типа.
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