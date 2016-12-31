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На музыкальном фестивале в Австралии пострадали 60 человек


На музыкальном фестивале в Австралии пострадали 60 человек
Фото: AmericaRU.com
В результате давки на музыкальном фестивале в Австралии пострадали 60 человек. Ни одна из полученных травм, к счастью, не считается опасной для жизни.

Инцидент произошел в пятницу вечером на фестивале Falls Music and Arts Festival в штате Виктория, когда некоторые зрители пытались перейти к другой сцене, где выступала группа DMA`s. Несколько человек утратили почву под ногами и упали. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что 19 человек были доставлены в больницу с серьезными травмами.

По оценкам работников скорой неотложной помощи, около 60 человек пострадали в результате давки. У некоторых жертв травмы ног, ребер, позвоночника, черепно-мозговые травмы, а также переломы бедер и таза, в то время как у других были просто порезы и ссадины. "Несмотря на то, что травмы являются значительными, могло быть хуже", - сказал Пол Холман (Paul Holman), глава Департамента здравоохранения штата Виктория. Организаторы фестиваля временно приостановили мероприятие.
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