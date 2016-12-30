Причина смерти Джорджа Майкла до сих пор неизвестна

30 декабря 2016 года, 21:01

Фото: AmericaRU.com

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Спустя пять дней после шокирующего известия о смерти Джорджа Майкла (George Michael) точная причина до сих пор неизвестна. Однако сотрудники правоохранительных органов спешат заверить, что ничего подозрительного при вскрытии обнаружено не было.Согласно заявлению, опубликованному сотрудниками полиции Темс-Велли, вскрытие в рамках расследования смерти 53-летнего певца показало «неубедительные» причины смерти. "Причина смерти остается неубедительной. Мы будем проводить дальнейшие анализы. Их результаты будут готовы в течение нескольких недель", - говорится в заявлении. Сотрудники полиции до сих пор рассматривают смерть Майкла как необъяснимую, но, по их словам, она не вызывает подозрений.На Рождество Майкл был найден мертвым в своем доме. Его представитель заявил, что певец скончался от сердечной недостаточности. Он сказал, что Майкл ушел мирно. Британец начал свою карьеру в 1980 году с успешной группы «Wham!», но когда он начал свою сольную карьеру, его имя стало известно по всему миру. За свою карьеру Майкл продал более 100 миллионов альбомов.