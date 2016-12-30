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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесПричина смерти Джорджа Майкла до сих пор неизвестна
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Причина смерти Джорджа Майкла до сих пор неизвестна


Причина смерти Джорджа Майкла до сих пор неизвестна
Фото: AmericaRU.com
Спустя пять дней после шокирующего известия о смерти Джорджа Майкла (George Michael) точная причина до сих пор неизвестна. Однако сотрудники правоохранительных органов спешат заверить, что ничего подозрительного при вскрытии обнаружено не было.

Согласно заявлению, опубликованному сотрудниками полиции Темс-Велли, вскрытие в рамках расследования смерти 53-летнего певца показало «неубедительные» причины смерти. "Причина смерти остается неубедительной. Мы будем проводить дальнейшие анализы. Их результаты будут готовы в течение нескольких недель", - говорится в заявлении. Сотрудники полиции до сих пор рассматривают смерть Майкла как необъяснимую, но, по их словам, она не вызывает подозрений.

На Рождество Майкл был найден мертвым в своем доме. Его представитель заявил, что певец скончался от сердечной недостаточности. Он сказал, что Майкл ушел мирно. Британец начал свою карьеру в 1980 году с успешной группы «Wham!», но когда он начал свою сольную карьеру, его имя стало известно по всему миру. За свою карьеру Майкл продал более 100 миллионов альбомов.
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