Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:49 pm | Чикаго 2:49 pm | Сан-Франциско 12:49 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеОтсутствие физической активности у мышей, страдающих ожирением, связано с дисфункцией дофаминовой сигнализации
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Отсутствие физической активности у мышей, страдающих ожирением, связано с дисфункцией дофаминовой сигнализации


Отсутствие физической активности у мышей, страдающих ожирением, связано с дисфункцией дофаминовой сигнализации
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное на мышах, помогает понять, почему некоторые люди не способны длительное время уделять внимание своей фигуре. Исследователи обнаружили, что у мышей, страдающих ожирением, отсутствие физической активности связано не с лишним весом, а измененными дофаминовыми рецепторами. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».

"Мы знаем, что физическая активность связана с хорошим здоровьем, но не так много известно о том, почему люди или животные с ожирением менее активны. Существует мнение, что лишний вес связан с неактивностью, но наши результаты показали, что это не проясняет всю картину", - говорит старший автор исследования Алексай Кравиц (Alexxai Kravitz), специалист в области диабета, эндокринологии и ожирения в Национальном институте диабета, желудочно-кишечных и почечных заболеваний.

Кравиц имеет опыт работы в области изучения болезни Паркинсона, и когда он начал проводить исследование, то был поражен сходством в поведении между мышами с ожирением и мышами с паркинсонизмом. На основе этих наблюдений он выдвинул гипотезу, что причина отсутствия физической активности кроется в дисфункции систем дофамина.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107657
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus