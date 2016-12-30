Отсутствие физической активности у мышей, страдающих ожирением, связано с дисфункцией дофаминовой сигнализации

30 декабря 2016 года, 20:36

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное на мышах, помогает понять, почему некоторые люди не способны длительное время уделять внимание своей фигуре. Исследователи обнаружили, что у мышей, страдающих ожирением, отсутствие физической активности связано не с лишним весом, а измененными дофаминовыми рецепторами. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Metabolism»."Мы знаем, что физическая активность связана с хорошим здоровьем, но не так много известно о том, почему люди или животные с ожирением менее активны. Существует мнение, что лишний вес связан с неактивностью, но наши результаты показали, что это не проясняет всю картину", - говорит старший автор исследования Алексай Кравиц (Alexxai Kravitz), специалист в области диабета, эндокринологии и ожирения в Национальном институте диабета, желудочно-кишечных и почечных заболеваний.Кравиц имеет опыт работы в области изучения болезни Паркинсона, и когда он начал проводить исследование, то был поражен сходством в поведении между мышами с ожирением и мышами с паркинсонизмом. На основе этих наблюдений он выдвинул гипотезу, что причина отсутствия физической активности кроется в дисфункции систем дофамина.