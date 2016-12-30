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На Аляске снова извергается вулкан


На Аляске снова извергается вулкан
Фото: AmericaRU.com
Вулкан на отдаленном острове в Алеутском архипелаге снова начал извергаться, что побудило должностные лица выпустить для авиации предупреждение об опасности.

Обсерватория Аляски сообщает, что ранним утром в пятницу вулкан Богослов выпустил столб пепла высотой более 6 тысяч метров. Из-за этого агентство выпустило для самолетов предупреждение об опасности самого высокого уровня – красного.

Во время извержения вулкана на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации заявило, что полеты были перенаправлены вокруг столба пепла. Извержение вулкана началось в четверг незадолго до полуночи, и его активность была зафиксирована в сейсмических данных и на снимках со спутников.

Вулкан расположен на острове в Беринговом море почти в 1400 километрах к юго-западу от Анкориджа.
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