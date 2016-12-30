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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНовый анализатор дыхания позволит определить 17 заболеваний
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Новый анализатор дыхания позволит определить 17 заболеваний


Новый анализатор дыхания позволит определить 17 заболеваний
Фото: AmericaRU.com
Всего один выдох позволит диагностировать 17 раковых, воспалительных и неврологических заболеваний. Новый прибор позволит определить многие болезни от синдрома раздраженного кишечника до рассеянного склероза.

В испытаниях нового анализатора дыхания приняло 1400 человек из 5 стран мира – США, Китая, Израиля, Франции и Латвии. Тестер позволят определить наличие определенных болезней с точностью в 86%. Технология основа на поиске уникального «дыхательного следа» каждой болезни.

Прибор анализирует микроскопические летучие органические соединения. Анализ выдоха станет самым простым и дешевым способом проверки таких соединений. Полученные данные обрабатываются специальной программой, которая устанавливает концентрации, использует специальные базы данных для определения и выдает диагноз.
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