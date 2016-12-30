Новый анализатор дыхания позволит определить 17 заболеваний

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В испытаниях нового анализатора дыхания приняло 1400 человек из 5 стран мира – США, Китая, Израиля, Франции и Латвии. Тестер позволят определить наличие определенных болезней с точностью в 86%. Технология основа на поиске уникального «дыхательного следа» каждой болезни.
Прибор анализирует микроскопические летучие органические соединения. Анализ выдоха станет самым простым и дешевым способом проверки таких соединений. Полученные данные обрабатываются специальной программой, которая устанавливает концентрации, использует специальные базы данных для определения и выдает диагноз.
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