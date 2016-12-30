В Новый год в небе можно увидеть комету

30 декабря 2016 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

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В Новый год американцы смогут наблюдать комету в ночном небе, сообщают специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА. Если кто-то пропустит это событие, астрономы успокаивают – в 2017 году с Земли будут видны еще несколько комет.В ночь на 31 декабря комета 45P / Хонда-Мркос-Пайдусакова будет заметна вблизи Луны в канун Нового года. Комета появилась в западной части горизонта еще 15 декабря, ее голова видится в голубовато-зеленом цвете. Эта комета имеет период вращения вокруг Солнца в 5 лет.Доктор Дэвид Райтцел (David Reitzel) из обсерватории Гриффита отметил, что комету можно рассмотреть в сильный бинокль или телескоп. Поэтому всем желающим увидеть это зрелище придется в новогоднюю ночь вооружиться оптикой.Комета 45P более всего приблизится к Земле 11 февраля – на расстояние около 10 миллионов километров.