В Новый год в небе можно увидеть комету

Фото: AmericaRU.com
В ночь на 31 декабря комета 45P / Хонда-Мркос-Пайдусакова будет заметна вблизи Луны в канун Нового года. Комета появилась в западной части горизонта еще 15 декабря, ее голова видится в голубовато-зеленом цвете. Эта комета имеет период вращения вокруг Солнца в 5 лет.
Доктор Дэвид Райтцел (David Reitzel) из обсерватории Гриффита отметил, что комету можно рассмотреть в сильный бинокль или телескоп. Поэтому всем желающим увидеть это зрелище придется в новогоднюю ночь вооружиться оптикой.
Комета 45P более всего приблизится к Земле 11 февраля – на расстояние около 10 миллионов километров.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Астронавты приняли участие во флешмобе Mannequin Challenge на орбите Земли →
- Космический телескоп Хаббл нашел галактику с невероятно яркими звездами →
- Twitter запустил 360-градусные прямые видеотрансляции →
- Ученые разрабатывают материал для самовосстановления роботов на основе способностей Росомахи →
- В 2017 году американцы увидят редкое полное солнечное затмение →
- NASA ищет место на Марсе, где приземлиться новому марсоходу →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107651
http://www.americaru.com/news/107651