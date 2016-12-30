Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:18 am | Чикаго 7:18 am | Сан-Франциско 5:18 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессВ Новый год в небе можно увидеть комету
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Новый год в небе можно увидеть комету


В Новый год в небе можно увидеть комету
Фото: AmericaRU.com
В Новый год американцы смогут наблюдать комету в ночном небе, сообщают специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА. Если кто-то пропустит это событие, астрономы успокаивают – в 2017 году с Земли будут видны еще несколько комет.

В ночь на 31 декабря комета 45P / Хонда-Мркос-Пайдусакова будет заметна вблизи Луны в канун Нового года. Комета появилась в западной части горизонта еще 15 декабря, ее голова видится в голубовато-зеленом цвете. Эта комета имеет период вращения вокруг Солнца в 5 лет.

Доктор Дэвид Райтцел (David Reitzel) из обсерватории Гриффита отметил, что комету можно рассмотреть в сильный бинокль или телескоп. Поэтому всем желающим увидеть это зрелище придется в новогоднюю ночь вооружиться оптикой.
Комета 45P более всего приблизится к Земле 11 февраля – на расстояние около 10 миллионов километров.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107651
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus