Астронавты приняли участие во флешмобе Mannequin Challenge на орбите Земли

Фото: AmericaRU.com
В результате астронавтами удалось воплотить нечто вроде научно-фантастического привидения. Астронавт Европейского космического агентства Томас Пескет (Thomas Pesquet) разместил в Твиттере видео, на котором он и его четверо коллег изображают неподвижные манекены. Для того, чтобы остаться замершими, им пришлось держаться рукой или ногой за твердую поверхность.
«Весь экипаж принял участие в #MannequinChallenge и вознесли его к новым высотам», - в конце заявил Пескет на английском и французском языках. Он отметил, что запись ролика разнообразила выходной астронавтов в условиях микрогравитации.
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