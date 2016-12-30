Космический телескоп Хаббл нашел галактику с невероятно яркими звездами

Фото: AmericaRU.com
Изображения галактики сделаны в различных длинах волн с помощью двух инструментов Хаббла - усовершенствованной камеры для обзоров (ACS) и спектрометром Multi-Object (NICMOS).
Мазер – это название для источников высокочастотного микроволнового изучения. Такие выбросы происходят в ранней и поздней стадии жизни звезды. Наиболее интенсивные мазеры в нашей Галактике наблюдаются в регионах активного формирования звезд, в ионизированных сферах вокруг молодых и горячих звезд.
Мегамазеры, как следует из названия, имеют гораздо более высокую светимость - 100 миллионов раз ярче мазеров, обнаруженных в Млечном Пути.
Еще одна уникальность галактики IRAS 16399-0937 в том, что она содержит два отдельных ядра, которые находятся в процессе слияния.
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