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Главная страница → Раздел: ПрогрессКосмический телескоп Хаббл нашел галактику с невероятно яркими звездами
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Космический телескоп Хаббл нашел галактику с невероятно яркими звездами


Космический телескоп Хаббл нашел галактику с невероятно яркими звездами
Фото: AmericaRU.com
В 370 миллионах лет от Земли космический телескоп Хаббл обнаружил галактику IRAS 16399-0937, которая содержит огромные мегамазерные звезды, дающие интенсивное СВЧ-изучение.

Изображения галактики сделаны в различных длинах волн с помощью двух инструментов Хаббла - усовершенствованной камеры для обзоров (ACS) и спектрометром Multi-Object (NICMOS).

Мазер – это название для источников высокочастотного микроволнового изучения. Такие выбросы происходят в ранней и поздней стадии жизни звезды. Наиболее интенсивные мазеры в нашей Галактике наблюдаются в регионах активного формирования звезд, в ионизированных сферах вокруг молодых и горячих звезд.

Мегамазеры, как следует из названия, имеют гораздо более высокую светимость - 100 миллионов раз ярче мазеров, обнаруженных в Млечном Пути.

Еще одна уникальность галактики IRAS 16399-0937 в том, что она содержит два отдельных ядра, которые находятся в процессе слияния.
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