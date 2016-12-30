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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесХолли Берри развелась с Оливье Мартинесом
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Холли Берри развелась с Оливье Мартинесом


Холли Берри развелась с Оливье Мартинесом
Фото: AmericaRU.com
Голливудская актриса Холли Берри (Halle Berry) завершила бракоразводный процесс с мужем Оливье Мартинесом (Olivier Martinez).

Как сообщает TMZ, Мартинес согласился, чтобы Холли Бери была в их деле истцом. В соответствии с законодательством штата Калифорния, только один человек может быть указан в качестве просителя, но в первоначальных заявках на развод оба актера назвали себя в качестве просителей и указали причиной «непримиримые разногласия».

Согласно приговору суда, они оба получают физическую и юридическую опеку над их 3-летним сыном Масео.

Берри подала на развод с Мартинесом после двух лет брака 27 октября 2015 года. Первоначально она начала бракоразводный процесс под псевдонимом по причинам конфиденциальности.

Ранее Холли Берри была замужем за Эриком Бенетом и Дэвидом Джастисом. У нее есть дочь Нала от Габриэля Обри.
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