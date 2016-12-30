Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:48 am | Чикаго 5:48 am | Сан-Франциско 3:48 am
Главная страница → Раздел: УкраинаСоциологи узнали, какой новогодний подарок украинцы считают лучшим
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Социологи узнали, какой новогодний подарок украинцы считают лучшим


Социологи узнали, какой новогодний подарок украинцы считают лучшим
Фото: AmericaRU.com
В этом году большинство украинцев на новогодние праздники предпочли бы получить в качестве подарка деньги. Таковы результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

«Первые 6 подарков, которые хотели бы получить украинцы - это деньги, романтическое путешествие, бытовая техника, автомобиль и аксессуары к нему, конфеты и цветы, ювелирные украшения», - рассказали социологи, отметив, что деньги – самый желанный подарок для 21% мужчин и 17% женщин.

Представители института также отметили, что, в сравнении с прошлым годом, количество украинцев, желающих получить деньги на Новый год, выросло почти на 5%.

Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107643
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus