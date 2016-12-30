Социологи узнали, какой новогодний подарок украинцы считают лучшим

Фото: AmericaRU.com
«Первые 6 подарков, которые хотели бы получить украинцы - это деньги, романтическое путешествие, бытовая техника, автомобиль и аксессуары к нему, конфеты и цветы, ювелирные украшения», - рассказали социологи, отметив, что деньги – самый желанный подарок для 21% мужчин и 17% женщин.
Представители института также отметили, что, в сравнении с прошлым годом, количество украинцев, желающих получить деньги на Новый год, выросло почти на 5%.
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