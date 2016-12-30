Apple и Samsung упустили возможности продаж смартфонов на праздники

Фото: AmericaRU.com
На продукцию Apple пришлось 44% продаж смартфонов и планшетов во время рождественской недели, товары Samsung составили 21% продаж. И хотя в целом две марки ушли далеко вперед по сравнению с конкурентами Huawei, LG, Motorola и Amazon, отсутствие роста торговли на праздники является свидетельством упущенных возможностей, говорят аналитики.
В 2015 году продажи Apple на Рождество составили 49,1%, Samsung – 19,8% от всех доступных на рынке мобильных устройств. Впервые за 15 лет «яблочная» продукция потеряла популярность у покупателей.
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