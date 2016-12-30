Теннисистка Серена Уильямс помолвлена с соучредителем Reddit Алексисом Оганяном

Фото: AmericaRU.com
В честь помолвки пары на главной странице Reddit появился рисунок, на котором талисман сайта Snoo одет в костюм Оганяна и держит бриллиант. Женский вариант Snoo одет в юбке для тенниса.
Серена Уильямс призналась, что Оганян сделал ей предложение в лучшем романтическом стиле. Ее привезли на карете к месту, где ждал суженый, Оганян встал на колено и предложил ей выйти замуж. Теннисистка ответила согласием.
Дата свадьбы пока не определена. Пара начала встречаться осенью прошлого года.
Тридцатипятилетняя Серена Уильямс является самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. Она выиграла свой первый турнир Большого шлема в 17 лет, в 1999 году.
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