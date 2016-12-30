Полицейский из Техаса заставил подростка отжиматься 200 раз за курение травы

30 декабря 2016 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудник полиции Техаса стал объектом пристального внимания после того, как поймал подростка курящим травку и заставил его отжиматься 200 раз. Многие правоохранители встали на его сторону и хвалят за воспитательный подход.Офицер Эрик Болл (Eric Ball) дежурил возле кинотеатра в Арлингтоне. Ему сообщили, что у входа парень открыто курит марихуану. Полицейский вначале попросил подростка уйти, но тот не захотел и не прекратил курение. Тогда правоохранитель решил использовать ситуацию в воспитательных целях. Он предложил парню выбрать: тюрьма или 200 отжиманий.Когда на место происшествия прибыла мать виновника, она осталась довольна, как полицейский поступил с ее сыном. Парень сделал 200 отжиманий, а мама считает, что для него была бы полезна и тысяча.