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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики обстреляли на Донбассе рыбаков. Много раненных, - разведка
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Боевики обстреляли на Донбассе рыбаков. Много раненных, - разведка


Боевики обстреляли на Донбассе рыбаков. Много раненных, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Сепаратисты «ЛНР» обстреляли из гранатомётов местных жителей, рыбачивших на водохранилище. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения. 28 декабря военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС», - рассказали разведчики.

По их данным, в результате инцидента пострадали аж около 10 мирных жителей Луганщины.
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