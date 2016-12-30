Боевики обстреляли на Донбассе рыбаков. Много раненных, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения. 28 декабря военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС», - рассказали разведчики.
По их данным, в результате инцидента пострадали аж около 10 мирных жителей Луганщины.
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