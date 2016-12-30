Последовательницу Чарльза Мэнсона не выпустят досрочно из тюрьмы

30 декабря 2016 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Комиссия по условно-досрочному освобождению отложила вынесение решения по поводу судьбы последовательницы серийного убийцы Чарльза Мэнсона Патрисии Кренуинкл (Patricia Krenwinkel), поскольку информация, полученная во время слушаний, «требует расследования».Решение о возможном досрочном освобожении Кренуинкл отложено на полгода. Сестра жертвы Мэнсона и его пособников, актрисы Шэрон Тейт, Дебра Тейт заявила, что Кренуинкл сводит к минимуму свою вину и перекладывает ее на других участников группы. В частности, она говорит, что была зависимой от своего любовника, который был среди группы Мэнсона. Тейт считает, что пособница Мэнсона не была жертвой и могла покинуть группу в любой момент, не участвовать в убийствах в течение двух ночей.Жертвами Чарльза Мэнсона и его последователей стали 8 человек, включая беременную жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Ранее 69-летняя Кренуинкл отказывали в досрочном освобождении 13 раз.Также ранее Кренуикл признавалась, что несколько раз ударила ножом Эбигейл Энн Фолгер, наследницу кофейного магната, Шэрон Тейт, предпринимателя Лино ЛаБианка и его жену Розмари. Прокуроры утверждают, что это именно она вырезала слово «война на животе» Лино ЛаБианки и написала «Helter Skelter» («Бардак») кровью на холодильнике пары.