Последовательницу Чарльза Мэнсона не выпустят досрочно из тюрьмы

Фото: AmericaRU.com
Решение о возможном досрочном освобожении Кренуинкл отложено на полгода. Сестра жертвы Мэнсона и его пособников, актрисы Шэрон Тейт, Дебра Тейт заявила, что Кренуинкл сводит к минимуму свою вину и перекладывает ее на других участников группы. В частности, она говорит, что была зависимой от своего любовника, который был среди группы Мэнсона. Тейт считает, что пособница Мэнсона не была жертвой и могла покинуть группу в любой момент, не участвовать в убийствах в течение двух ночей.
Жертвами Чарльза Мэнсона и его последователей стали 8 человек, включая беременную жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Ранее 69-летняя Кренуинкл отказывали в досрочном освобождении 13 раз.
Также ранее Кренуикл признавалась, что несколько раз ударила ножом Эбигейл Энн Фолгер, наследницу кофейного магната, Шэрон Тейт, предпринимателя Лино ЛаБианка и его жену Розмари. Прокуроры утверждают, что это именно она вырезала слово «война на животе» Лино ЛаБианки и написала «Helter Skelter» («Бардак») кровью на холодильнике пары.
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