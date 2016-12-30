Водитель Uber спас 16-летнюю девушку от секс-рабства

30 декабря 2016 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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Водитель Uber Кит Авила (Keith Avila) из Сакраменто помог 16-летней девочке избежать сексуального рабства.К нему в машину сели две американки, с ними была молодая девушка. Они попросили отвезти их в отель в Элк-Гроув. По дороге они открыто обсуждали доставку девочки «Джону» и получение от него денег за нее. После того, как пассажирки вышли из машины, Кит позвонил в полицию.Когда правоохранители прибыли на место, Авила начал транслировать арест в формате потокового видео в Facebook. Его ролик посмотрели 119 тысяч раз.По обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации были арестовали 25-летняя Дестини Петтвей и 31-летняя Мария Уэстли. За сутенерство и организацию проституции был арестовал Дисней Ванг.