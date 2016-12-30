Савченко хочет снова встретиться с главарями «ДНР» и «ЛНР»

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«Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как Минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи», - заявила украинка, отметив, что такая встреча в следующий раз должна состоятся уже на территории Украины.
«Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу», - добавила Савченко.
Отметим, что тайная встреча Савченко с Александром Захарченком и Игорем Плотницким состоялась в Минске в начале этого месяца. На ней они обсуждали освобождение военнопленных, снятие санкций и амнистию боевиков. После переговоров на депутата обрушилась волна критики. Её исключили из партии «Батькивщина» и из состава парламентской делегации в ПАСЕ .
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