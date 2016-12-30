Путин намерен сократить военное присутствие в Сирии

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», - заявил Путин на встрече с Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
Он отметил, что, несмотря на уменьшение российского контингента, войска продолжат «борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству».
«Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», - подчеркнул Путин.
Информацию прокомментировал бывший депутат российской Госдумы оппозиционер Дмитрий Гудков. «Что, Путин опять выводит войска из Сирии? С первого раза не получилось, попробуем со второго? Вдруг телезрители поверят?», - написал он на своей странице в Facebook.
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