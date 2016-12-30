В Арканзасе повысят минимальную заработную плату до 8,50 долларов в час

30 декабря 2016 года, 11:11

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107625

Первого января в штате Арканзас некоторых работников ждет увеличение зарплаты: Департамент труда заявил, что минимальная заработная плата повышается с 8 долларов до 8,50 долларов в час."Это последняя надбавка к заработной плате, за которую в 2014 году проголосовали избиратели", - говорит Розалин Миллер (Rosalyn Miller) из отдела по связям с общественностью Департамента труда. В 2015 году жители Арканзаса увидели увеличение минимальной заработной платы с 6,25 долларов до 7,50 долларов в час. В 2016 году почасовая оплата выросла до 8 долларов, а с 1 января 2017 года она будет составлять 8,50 долларов.Инициатива распространяется на работодателей, которые нанимают четыре или более сотрудников, но не работников, раздающих листовки, заявила Миллер. Во время президентства Барака Обамы повышение заработной платы для представителей из низкого и среднего класса стало спорным вопросом между федеральным правительством и работодателями в частном секторе экономики. Несмотря на то, что избранный президент Дональд Трамп не высказывал твердого мнения относительно минимальной заработной платы, его администрация намекала на попытку отмены оплаты сверхурочной работы.