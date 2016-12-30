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Главная страница → Раздел: В миреЯпонская компания вкладывает миллиарды в ядерную энергетику США и терпит убытки
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Японская компания вкладывает «миллиарды» в ядерную энергетику США и терпит убытки


Японская компания вкладывает миллиарды в ядерную энергетику США и терпит убытки
Фото: AmericaRU.com
Японская корпорация Toshiba вкладывает миллиарды долларов в программу ядерной энергетики Соединенных Штатов, несмотря на ожидаемую потерю денег.

В 2006 году Toshiba за 5,4 миллиардов долларов приобрела американскую компанию Westinghouse, а в декабре прошлого года за 229 миллионов долларов купила Chicago Bridge & Iron’s. Ожидаемая прибыль компании до конца года составит 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Япония обязалась отказаться от ядерной энергетики до 2030 года. Должностные лица обещали заменить ядерную энергию ветроэнергетическими установками или солнечной энергией, но это вызвало 20-процентное повышение цены на электроэнергию. Правительство Японии планирует перезапустить, по меньшей мере, 32 из 54 реакторов, остановленных после катастрофы на Фукусиме.
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