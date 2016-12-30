Японская компания вкладывает «миллиарды» в ядерную энергетику США и терпит убытки

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В 2006 году Toshiba за 5,4 миллиардов долларов приобрела американскую компанию Westinghouse, а в декабре прошлого года за 229 миллионов долларов купила Chicago Bridge & Iron’s. Ожидаемая прибыль компании до конца года составит 1,2 миллиарда долларов.
Ранее Япония обязалась отказаться от ядерной энергетики до 2030 года. Должностные лица обещали заменить ядерную энергию ветроэнергетическими установками или солнечной энергией, но это вызвало 20-процентное повышение цены на электроэнергию. Правительство Японии планирует перезапустить, по меньшей мере, 32 из 54 реакторов, остановленных после катастрофы на Фукусиме.
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