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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧто происходит с мозгом, когда вы пьете алкоголь?
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Что происходит с мозгом, когда вы пьете алкоголь?


Что происходит с мозгом, когда вы пьете алкоголь?
Фото: AmericaRU.com
Вы никогда не задумывались, что происходит с вашим мозгом, когда вы поднимаете бокал на Новый год? Или, возможно, ответ на этот вопрос вы обдумываете на следующий день, когда мучает ужасное похмелье?

Новое видео на канале Американского общества химиков на YouTube поможет объяснить, что происходит, когда люди пьют, почему они напиваются и даже почему некоторые часто обнимаются с фарфоровым другом. "Независимо от того, чем и в какой степени вы отравились, в алкоголе всегда содержится одна и та же молекула, ответственная за это - этанол", - говорится в видео.

Этанол вызывает процесс замедления реакций нейронов, воздействуя на два вида рецепторов, одни из которых передают нервные импульсы, а другой, когда его заблокировать, может заставить человека чувствовать себя сонным и даже отражается на памяти. В то же время, мозг производит гормональные стимуляторы, которые могут уменьшить инертность и увеличить частоту сердечных сокращений. Кроме того, в мозг будет поступать больше кислорода, а человек станет чувствительным к звуку и свету.
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