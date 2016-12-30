Что происходит с мозгом, когда вы пьете алкоголь?

Фото: AmericaRU.com
Новое видео на канале Американского общества химиков на YouTube поможет объяснить, что происходит, когда люди пьют, почему они напиваются и даже почему некоторые часто обнимаются с фарфоровым другом. "Независимо от того, чем и в какой степени вы отравились, в алкоголе всегда содержится одна и та же молекула, ответственная за это - этанол", - говорится в видео.
Этанол вызывает процесс замедления реакций нейронов, воздействуя на два вида рецепторов, одни из которых передают нервные импульсы, а другой, когда его заблокировать, может заставить человека чувствовать себя сонным и даже отражается на памяти. В то же время, мозг производит гормональные стимуляторы, которые могут уменьшить инертность и увеличить частоту сердечных сокращений. Кроме того, в мозг будет поступать больше кислорода, а человек станет чувствительным к звуку и свету.
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