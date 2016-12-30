Тяжелоатлет умер после того, как 140-килограммовая штанга упала ему на шею

30 декабря 2016 года, 10:13

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что 22-летний парень скончался после того, как штанга выскользнула у него из рук и упала на шею. Инцидент произошел в понедельник в тренажерном зале штата Айова.Марк Йонц (Mark Yontz), представитель тренажерного зала в Elite Edge Transformation в Анкени, расположенном в 16 километрах к северу от города Де-Мойн, заявил, что Кайл Томсон (Kyle Thomson) выполнял жим штанги лежа, когда 140-килограммовая штанга выскользнула у него из рук.Начальника пожарной охраны Анкени Джеймс Клак (James Clack) сообщил, что штанга упал на шею Томсона. Парня, который был студентом Университета штата Айова, доставили в больницу Де-Мойн, где он был объявлен мертвым. По словам Клака, на скамейке возле Томсона сидел наблюдатель.