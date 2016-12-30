Во Флориде 8-летнего мальчика застрелили по пути с дня рождения

Фото: AmericaRU.com
Представитель округа шерифа Броуард Веда Коулман-Райт (Veda Coleman-Wright) рассказала, что перестрелка произошла в среду вечером. По ее словам, в результате инцидента пострадали два взрослых кузена мальчика. Они были доставлены в больницу, но об их состоянии в настоящее время не известно.
Как заявила Коулман-Райт, это четвертая перестрелка в районе с Рождества и добавила, что, по мнению, детективов, два инцидента могут быть между собой связаны. Убийство мальчика возмутило общественность, передает WFOR-TV. До сих пор никаких арестов не было произведено, расследование продолжается. Личность преступника и его мотив пока не известны.
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