Диджей приговорен к 4 годам тюрьмы за убийство человека, который пожаловался на громкую музыку

Фото: AmericaRU.com
65-летний Роберт Джарвис (Robert Jarvis) был приговорен в суде округа Саммит за убийство 43-летнего Форреста Райана (Summit County). Во время оглашения приговора судья сказал, что у Джарвиса не было намерения убивать. Адвокат подсудимого заявил, что его клиент свернул с правильного пути, и через шесть месяцев он будет добиваться досрочного освобождения.
По словам прокуратуры, инцидент между двоими мужчинами произошел 8 января в баре Zodiac, когда Райан заявил диджею о том, что музыка играет слишком громко. Кадры с камер видеонаблюдения показали, как позже Джарвис подошел к недовольному посетителю и трижды ударил по голове. «Это не было намерением убить, но он принял сознательное решение причинить вред», - говорит помощник прокурора.
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