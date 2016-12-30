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В ВС Украины появится женская десантная рота


В ВС Украины появится женская десантная рота
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
Вооруженные силы Украины пополнятся женским подразделением. Об этом сообщил Офис реформ Минобороны Украины.

«Курсантки первой женской группы, проходящие десантную подготовку в 199-м учебном центре ВДВ, называют себя "женская рота" или "рота прекрасного пола"», - рассказали в ведомстве, отметив, что их подготовка ничем не отличается от той, которую проходят мужчины-военнослужащие.

«Ничего подобного еще не было. Приходили женщины-военнослужащие, но только одна-две. Но чтобы одновременно 44 - это впервые. На курсе они будут проходить огневую подготовку, тактическую, медицинскую, психологическую и подготовку по связи», - рассказала командир учебной роты общевойсковой подготовки женщин Юлия Федоренко.
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