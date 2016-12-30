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Украина ввела дополнительные санкции против России


Украина ввела дополнительные санкции против России
Фото: AmericaRU.com
Украинский Совбез ввел дополнительные санкции против России, связанные с аннексией Крыма кибератаками, а также финансированием терроризма на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины СНБО Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству», - рассказали представители Совбеза, уточнив, что санкции были введены также против российских силовиков и судей, причастных к незаконным арестам украинцев в России.

Помимо них, под санкции Украины попали и российские лица и организации, ведущие против Украины войну «в информационной сфере и киберпространстве».

В «черный список» Украины попали также и украинцы. В частности, речь идёт о бывших украинских чиновниках, которые сейчас скрываются за рубежом и причастны «к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины».

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