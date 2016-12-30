Украина ввела дополнительные санкции против России

Фото: AmericaRU.com
«Из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины СНБО Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству», - рассказали представители Совбеза, уточнив, что санкции были введены также против российских силовиков и судей, причастных к незаконным арестам украинцев в России.
Помимо них, под санкции Украины попали и российские лица и организации, ведущие против Украины войну «в информационной сфере и киберпространстве».
В «черный список» Украины попали также и украинцы. В частности, речь идёт о бывших украинских чиновниках, которые сейчас скрываются за рубежом и причастны «к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины».
Читайте также: Обама ввёл санкции против России из-за кибератак.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинские госструктуры подверглись 6,5 тыс. кибератак со стороны РФ, - Порошенко →
- В России удерживаются 17 украинцев-политзаключенных, - МИД Украины. →
- ВС РФ увольняет "задним числом" военных, погибших на Донбассе, - разведка →
- В администрации Порошенко рассказали, кто затягивает безвиз между Украиной и ЕС →
- Главарь «ДНР» заявил о намерении захватить весь Донбасс →
- Украина получила безвиз с Коста-Рикой →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107611
http://www.americaru.com/news/107611