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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские госструктуры подверглись 6,5 тыс. кибератак со стороны РФ, - Порошенко
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Украинские госструктуры подверглись 6,5 тыс. кибератак со стороны РФ, - Порошенко


Украинские госструктуры подверглись 6,5 тыс. кибератак со стороны РФ, - Порошенко
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Только за последние несколько месяцев было зафиксировано более 6 тысяч кибератак российских хакеров на важные объекты инфраструктуры Украины. Такое заявление на заседании Совбеза сделал украинский президент Петр Порошенко, передаёт его пресс-служба.

«Всего в течение последних двух месяцев на объектах 5 ведомств и 31 государственного информационного ресурса было обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак», - заявил украинский президент.

«Мы имеем дело с глобальным вызовом, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу», - констатировал Порошенко, отметив, что от действий кремлёвских хакеров помимо Украины страдают также США, Германия, Швеция и другие страны.

Президент подчеркнул необходимость противодействия агрессивным проявлениям восточного соседа в киберпространстве.

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