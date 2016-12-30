Украинские госструктуры подверглись 6,5 тыс. кибератак со стороны РФ, - Порошенко

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Всего в течение последних двух месяцев на объектах 5 ведомств и 31 государственного информационного ресурса было обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак», - заявил украинский президент.
«Мы имеем дело с глобальным вызовом, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу», - констатировал Порошенко, отметив, что от действий кремлёвских хакеров помимо Украины страдают также США, Германия, Швеция и другие страны.
Президент подчеркнул необходимость противодействия агрессивным проявлениям восточного соседа в киберпространстве.
Читайте также: Американские спецслужбы опубликовали доклад о кибератаках кремлёвских хакеров.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украина ввела дополнительные санкции против России →
- В России удерживаются 17 украинцев-политзаключенных, - МИД Украины. →
- ВС РФ увольняет "задним числом" военных, погибших на Донбассе, - разведка →
- В администрации Порошенко рассказали, кто затягивает безвиз между Украиной и ЕС →
- Главарь «ДНР» заявил о намерении захватить весь Донбасс →
- Украина получила безвиз с Коста-Рикой →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107609
http://www.americaru.com/news/107609