Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:47 am | Чикаго 11:47 pm | Сан-Франциско 9:47 pm
Главная страница → Раздел: В миреАмериканские спецслужбы опубликовали доклад о кибератаках кремлёвских хакеров
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американские спецслужбы опубликовали доклад о кибератаках кремлёвских хакеров


Американские спецслужбы опубликовали доклад о кибератаках кремлёвских хакеров
Фото: AmericaRU.com
Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с Министерством нацбезопасности США обнародовали доклад «GRIZZLY STEPPE – российская вредоносная киберактивность» о вмешательстве РФ в выборы американского президента. Документ можно просмотреть тут.

Доклад содержит в себе техническую информацию об инструментах и объектах инфраструктуры, которые использовали российские гражданские и военные разведслужбы для атак на сервера, связанные с президентскими выборами в США, американского правительства, а также политических и частных организаций. «Правительство США подтверждает, что два различных российских субъекта участвовали в кибератаках на объекты в США: Advanced Persistent Threat (APT) 29 и APT28», - заявили американцы, отметив что первая мощная атака произошла летом 2015 года, а вторая – весной 2016-го.

Согласно докладу, целями операций российских хакеров стали ряд объектов не только в США, но и в других странах: правительственные организации, критически важные объекты инфраструктуры, мозговые центры, университеты, политические организации и корпорации. «Эта кибердеятельность россиян – продолжающаяся компания, направленная против правительства США и его граждан», - констатировали американские спецслужбы.

Читайте также: Обама ввёл санкции против России из-за кибератак.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107607
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus