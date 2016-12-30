Американские спецслужбы опубликовали доклад о кибератаках кремлёвских хакеров

Фото: AmericaRU.com
Доклад содержит в себе техническую информацию об инструментах и объектах инфраструктуры, которые использовали российские гражданские и военные разведслужбы для атак на сервера, связанные с президентскими выборами в США, американского правительства, а также политических и частных организаций. «Правительство США подтверждает, что два различных российских субъекта участвовали в кибератаках на объекты в США: Advanced Persistent Threat (APT) 29 и APT28», - заявили американцы, отметив что первая мощная атака произошла летом 2015 года, а вторая – весной 2016-го.
Согласно докладу, целями операций российских хакеров стали ряд объектов не только в США, но и в других странах: правительственные организации, критически важные объекты инфраструктуры, мозговые центры, университеты, политические организации и корпорации. «Эта кибердеятельность россиян – продолжающаяся компания, направленная против правительства США и его граждан», - констатировали американские спецслужбы.
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