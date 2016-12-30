Крушение российского Ту-154 над Черным морем произошло за 10 секунд, - ВС РФ

Фото: AmericaRU.com
«Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км/ч», - рассказал генерал, уточнив, что «особая ситуация» на борту развилась в течение 10 секунд, а до этого «все было достаточно штатно».
Отметим, что трагедия с Ту-154 произошла рано утром 25 декабря. Он потерпел крушение через несколько минут после вылета с российского города Сочи. На борту самолёта находились 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все они погибли. Обломки Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50 – 70 м.
Точные причины авиакатастрофы пока не оглашаются. По некоторым данным, приоритетные у следствия версии – это ошибка пилотов и неисправность самолёта. Теракт Минобороны РФ категорически исключает.
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