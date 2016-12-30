Обама ввёл санкции против России из-за кибератак

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«Меры были одобрены президентом Обамой в качестве ответа на очень тревожащие угрозы национальной безопасности США со стороны России», - сообщили американцы, отметив, что имеется ввиду вмешательство россиян в ход президентских выборов в США посредством хакеров.
Так, под новые санкции США попали две российские спецслужбы (ГРУ и ФСБ), несколько компаний (ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, АНО "ПО КСИ" и организация ЦОР из Москвы), а также киберпреступники Евгений Богачёв и Алексей Белан. Американцы подчеркнули, что данные лица и организации причастны к «злонамеренным кибердействиям и вмешательству в выборы президента США».
Помимо этого, Белый дом объявил персонами нон-грата 35 работающих в США российских дипломатов, которые «действовали не в соответствии с их дипломатическими и консульскими обязанностями». Им дали 3 дня для того, чтобы покинуть территорию США.
Американские власти подчеркнули, что оглашенные санкции – далеко не все ответные меры, которые будет предприняты в ответ на вмешательство России в выборы президента, часть из них будет введена непублично.
Комментируя данную информацию, в Москве пригрозили предпринять ответные шаги. Россияне также выразили надежду, что новый президент США Дональд Трамп после прихода к власти отменит такое решение Барака Обамы.
Отметим, что в начале декабря этого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В Кремле обвинения категорически отрицают.
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